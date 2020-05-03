«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Обстановка на оккупированной территории в тот момент была сложной. Число забрасываемых спецгрупп в БССР росло. Большая часть их оказалась в Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:

У меня первая связь установилась с Борисом Лаврентьевичем Галушкиным. Почему? Потому что он прибыл в составе группы «Помощь» уже на базу бригады Дяди Коли. И там находилась эта группа, девять человек под командованием майора Золотаря.

Вокруг заброшенных в немецкий тыл спецгрупп организовывались партизанские отряды, присоединялись уже существующие. Вербовались агенты, проводники, связные.