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«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл

03 мая 2020 08:02
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл-1

Обстановка на оккупированной территории в тот момент была сложной. Число забрасываемых спецгрупп в БССР росло. Большая часть их оказалась в Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.   

«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл-4

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:
У меня первая связь установилась с Борисом Лаврентьевичем Галушкиным. Почему? Потому что он прибыл в составе группы «Помощь» уже на базу бригады Дяди Коли. И там находилась эта группа, девять человек под командованием майора Золотаря.   

«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл-7

Вокруг заброшенных в немецкий тыл спецгрупп организовывались партизанские отряды, присоединялись уже существующие. Вербовались агенты, проводники, связные.   

«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл-10

Мария Петухова, ветеран спецгруппы «Мстители» НКГБ СССР:  
Пригласили в штаб, в штабе сидели офицеры, кадровики. Один назвался Дима, второй назвался Леня. Потом вышел начальник, как нам потом уже стало известно, в спецгруппе. Сказал: «А я Михаил Светлов». Но настоящая его фамилия не Светлов, он Гонцов. То есть там ни у кого не было настоящей фамилии.  

«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл-13

# Великая Отечественная война # общество # Геннадий Мрочек # Мария Петухова # Фотофакт

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