Александр Лукашенко: чем больше мы тестируем людей, тем больше мы получаем с вирусом

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Беларуси удается сдерживать в прогнозируемых ранее пределах. Об этом 3 мая заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке сегодняшнего совещания два вопроса: празднование предстоящего праздника – 75-летия Победы – и эпидемиологическая ситуация. К разговору приглашены вирусологи, руководство Минздрава и госаппарата. Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем» Тема номер один – здоровье белорусов. Пристальное внимание лечению людей, особенно с пневмониями. На сегодня наблюдается подъем этих заболеваний. Только часть из них вызваны коронавирусной инфекцией. Президент также отметил, что рост количества инфицированных COVID-19 связан с возможностями диагностики: увеличилось количество лабораторий и тестов, которые проводят в стране. Это около 10 тысяч тестов ежедневно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чем больше мы тестируем людей (а сейчас мы вышли на 9,5-10 тысяч ежесуточно тестируемых), тем больше мы получаем с вирусом COVID. Это где-то в районе 9 % от тестируемых. 9 % тесты показывают заболевших. Я учитываю это, я смотрю эту динамику. Тем более, я же попросил от вас прогноз, и вы мне дали прогноз 1,5-2 месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. У меня этот прогноз есть, у многих он есть, и я контролирую.

По пневмонии у нас, что я очень контролирую, 10 всего процентов от наличия аппаратов заняты. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек, а аппаратов искусственной вентиляции легких у нас 2,5 тысячи. Как видите, у нас 10 % от ИВЛ аппаратов всего только сегодня заняты. Это очень хороший показатель. У нас 30 % ковидных больных от числа пневмоний. Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я особо претензий сегодня ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю.