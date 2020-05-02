Гайдукевич: «Есть категория, которая всем недовольна всё равно! Есть карантин, они скажут: «Плохой карантин». Нет карантина: «Введите карантин»

Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Об этом у нас как-то не принято, мне кажется, говорить, но очевидно, что любой кризис, а этот – тем более, в любом государстве, каким бы оно ни было подготовленным, с какой бы жировой прослойкой оно бы ни подошло к этому моменту, оно будет бить по самой болевой точке.
Оно обязательно найдёт эту болевую точку. Это неизбежно. И поэтому в таком неком масштабном смысле задача любого государства, и в том числе нашего, таким образом сконцентрировать те ресурсы, которые у нас есть, чтобы минимизировать вот эти болевые точки. И я думаю, всё более очевидной болевой точкой становится такое расхождение принципиальное взглядов – некоторые называют его даже расколом, может быть, раскол – не совсем правильное слово, который существует в обществе вокруг многих политических вещей.
Вот точно так, как Олег говорит, важно поддерживать друг друга на экономическом уровне, мне кажется, сегодня всё более принципиальным становится вот этот вопрос.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Понимание, что мы – единая нация. Что интересы страны важнее своих собственных политических амбиций. Сейчас забыть про это надо!
Евгений Прейгерман:
Это не значит, что мы должны друг другу перестать задавать какие-то вопросы. Но я думаю, первое, что нужно выработать – это некая терпимость друг к другу.
Прейгерман о влиянии пандемии на геополитику: «То, что должно было произойти лет за 10, сейчас происходит, сжимается за несколько месяцев»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
И национальная консолидация.
Олег Гайдукевич:
Но есть же категория, которая всем недовольна всё равно! Есть карантин, они скажут: «Плохой карантин». Нет карантина: «Введите карантин». Сделали что-то – плохо сделали.
Евгений Прейгерман:
Одновременно есть же и чиновники, которые, чтобы там ни было, он там тебе в лучшем случае помашет ручкой.
Гайдукевич о поддержке бизнеса: «Давайте, хотя бы, сейчас не проверять, чтобы не шастали, бумажки не смотрели. Дайте людям выжить!»
Олег Гайдукевич:
Которые спят. Или работает, как и раньше. Хотя должен работать по-другому в нынешних условиях. А он работает, как прежде. Сидит и проверку на фирме организовывает. В то время, когда надо поддержать.