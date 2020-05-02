Гайдукевич: «Есть категория, которая всем недовольна всё равно! Есть карантин, они скажут: «Плохой карантин». Нет карантина: «Введите карантин»

Вот точно так, как Олег говорит , важно поддерживать друг друга на экономическом уровне, мне кажется, сегодня всё более принципиальным становится вот этот вопрос.

Оно обязательно найдёт эту болевую точку. Это неизбежно. И поэтому в таком неком масштабном смысле задача любого государства, и в том числе нашего, таким образом сконцентрировать те ресурсы, которые у нас есть, чтобы минимизировать вот эти болевые точки. И я думаю, всё более очевидной болевой точкой становится такое расхождение принципиальное взглядов – некоторые называют его даже расколом, может быть, раскол – не совсем правильное слово, который существует в обществе вокруг многих политических вещей.

Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»: Об этом у нас как-то не принято, мне кажется, говорить, но очевидно, что любой кризис, а этот – тем более, в любом государстве, каким бы оно ни было подготовленным, с какой бы жировой прослойкой оно бы ни подошло к этому моменту, оно будет бить по самой болевой точке.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Понимание, что мы – единая нация. Что интересы страны важнее своих собственных политических амбиций. Сейчас забыть про это надо!

Евгений Прейгерман:

Это не значит, что мы должны друг другу перестать задавать какие-то вопросы. Но я думаю, первое, что нужно выработать – это некая терпимость друг к другу.

Прейгерман о влиянии пандемии на геополитику: «То, что должно было произойти лет за 10, сейчас происходит, сжимается за несколько месяцев»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

И национальная консолидация.

Олег Гайдукевич:

Но есть же категория, которая всем недовольна всё равно! Есть карантин, они скажут: «Плохой карантин». Нет карантина: «Введите карантин». Сделали что-то – плохо сделали.

Евгений Прейгерман:

Одновременно есть же и чиновники, которые, чтобы там ни было, он там тебе в лучшем случае помашет ручкой.

Гайдукевич о поддержке бизнеса: «Давайте, хотя бы, сейчас не проверять, чтобы не шастали, бумажки не смотрели. Дайте людям выжить!»

Олег Гайдукевич:

Которые спят. Или работает, как и раньше. Хотя должен работать по-другому в нынешних условиях. А он работает, как прежде. Сидит и проверку на фирме организовывает. В то время, когда надо поддержать.