Александр Лукашенко: мы богаче потому, что знаем русский язык и знаем белорусский язык

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну хорошо, откажитесь от русского языка. Ну размаўляйце на беларускай мове, не трэба нам гэты русский язык. Ну навошта ён нам? Что мы от этого приобретем? Мы богаче почему? Потому что мы знаем русский язык и мы знаем белорусский язык.

Я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове», а это делать то, что останется в памяти (читайте здесь).