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Александр Лукашенко: мы богаче потому, что знаем русский язык и знаем белорусский язык

20 февраля 2021 18:18
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы богаче потому, что знаем русский язык и знаем белорусский язык-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну хорошо, откажитесь от русского языка. Ну размаўляйце на беларускай мове, не трэба нам гэты русский язык. Ну навошта ён нам? Что мы от этого приобретем? Мы богаче почему? Потому что мы знаем русский язык и мы знаем белорусский язык.

Я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове», а это делать то, что останется в памяти (читайте здесь).

Александр Лукашенко: мы богаче потому, что знаем русский язык и знаем белорусский язык-4

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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