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Евгений Пустовой: мы должны и можем находить общий язык, даже разговаривая на разных

20 февраля 2021 17:59
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Новости Беларуси. В канун Дня роднай мовы Евгений Пустовой решил порассуждать, как белорусы смогли избежать конфликта на этой почве, благодаря чему не повторили чужих языковых ляпов. Языковой вопрос в рубрике «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой: мы должны и можем находить общий язык, даже разговаривая на разных-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бытийно мы цивилизация логоса, значит, должны и можем находить общий язык, даже разговаривая на разных. А вот разделять людей по языковому принципу – это уже деструктивная философия. Это все время делает первый мятежник и абсолютный антагонист того самого логоса – Слова с самой большой буквы.

Здравствуйте, это СТВ. Евгений Пустовой. После того, как Media IQ разложил все мои синонимы на цитаты, что тут скажешь, чем еще удивишь? Говорит государственный пропагандист. Говорить буду о языке. Как у вас там принято – говори правду. Вещаю.

Евгений Пустовой: мы должны и можем находить общий язык, даже разговаривая на разных-4

Начну из телевизионного закулисья, с нашего любимого СТВ. Этой фамилией можно изгонять неверагоднасць в степени горизонтальной восьмерки – бесконечности. Вы уже догадались, я про Григория Азаренка.

Подробнее в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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