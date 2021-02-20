Евгений Пустовой: мы должны и можем находить общий язык, даже разговаривая на разных

Новости Беларуси. В канун Дня роднай мовы Евгений Пустовой решил порассуждать, как белорусы смогли избежать конфликта на этой почве, благодаря чему не повторили чужих языковых ляпов. Языковой вопрос в рубрике «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бытийно мы цивилизация логоса, значит, должны и можем находить общий язык, даже разговаривая на разных. А вот разделять людей по языковому принципу – это уже деструктивная философия. Это все время делает первый мятежник и абсолютный антагонист того самого логоса – Слова с самой большой буквы.

Здравствуйте, это СТВ. Евгений Пустовой. После того, как Media IQ разложил все мои синонимы на цитаты, что тут скажешь, чем еще удивишь? Говорит государственный пропагандист. Говорить буду о языке. Как у вас там принято – говори правду. Вещаю.