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Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»

19 февраля 2021 17:09
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Новости Беларуси. Второе столетие театра начинается с новой фотографии на аутентичной купаловской сцене. Перемены в труппе Купаловского уже очевидны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»-1

Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»-3

Анастасия Воронкова, исполнительница роли Павлинки:  
Она характерная. Где-то она и помягче, где-то она и с хитринкой, но вообще она девушка такая вот – я бы сказала, белоруска.  

Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»-6

Евгений Пустовой, корреспондент:  
Мне кажется, все девушки такие как Павлинка.  

Анастасия Воронкова:  
Нет, не все, нет. Есть более мягкотелые, а она со стержнем.  

Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»-9

Евгений Пустовой:  
Павлинка – вернее, Анастасия – из того же региона, что и Павлина Мяделка, с северо-запада Беларуси. Но тогда это была губерния одного из государств, а сейчас это Беларусь. А если не понимаете в геополитических процессах – иди и смотри. И вовсе не такой тяжелый одноименный фильм, а на белорусскую классику. Нашу «Павлинку». Она вернулась, хотя настоящая Павлинка никуда и не уходила.  

# Театр # Культура # Анастасия Воронкова # Евгений Пустовой # Фотофакт

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