Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»

Новости Беларуси. Второе столетие театра начинается с новой фотографии на аутентичной купаловской сцене. Перемены в труппе Купаловского уже очевидны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Второе столетие театра начинается с новой фотографии на аутентичной купаловской сцене. Перемены в труппе Купаловского уже очевидны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Воронкова, исполнительница роли Павлинки:
Она характерная. Где-то она и помягче, где-то она и с хитринкой, но вообще она девушка такая вот – я бы сказала, белоруска.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Мне кажется, все девушки такие как Павлинка.
Анастасия Воронкова:
Нет, не все, нет. Есть более мягкотелые, а она со стержнем.
Евгений Пустовой:
Павлинка – вернее, Анастасия – из того же региона, что и Павлина Мяделка, с северо-запада Беларуси. Но тогда это была губерния одного из государств, а сейчас это Беларусь. А если не понимаете в геополитических процессах – иди и смотри. И вовсе не такой тяжелый одноименный фильм, а на белорусскую классику. Нашу «Павлинку». Она вернулась, хотя настоящая Павлинка никуда и не уходила.