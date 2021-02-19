Новая исполнительница роли Павлинки о героине: «Есть более мягкотелые, а она со стержнем»

Новости Беларуси. Второе столетие театра начинается с новой фотографии на аутентичной купаловской сцене. Перемены в труппе Купаловского уже очевидны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Воронкова, исполнительница роли Павлинки:

Она характерная. Где-то она и помягче, где-то она и с хитринкой, но вообще она девушка такая вот – я бы сказала, белоруска.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мне кажется, все девушки такие как Павлинка. Анастасия Воронкова:

Нет, не все, нет. Есть более мягкотелые, а она со стержнем.