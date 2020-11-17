Александр Лукашенко: мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы на кладбище, чтобы люди видели, что мы не варвары

Новости Беларуси. Беларусь стала объектом неприкрытой агрессии. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 ноября во время совещания во Дворце Независимости. Вопросы внешней политики, особенно сейчас, самые обсуждаемые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начал Президент совещание с нашумевшей и однозначно перекрученной отдельными Telegram-каналами истории. Речь о стихийном мемориале памяти погибшего в одном из минских дворов – Романа Бондаренко. Цветы, лампады и фотографии – в какой-то момент площадка в центре Минска стала напоминать место на кладбище. Поэтому и приняли решение аккуратно перевезти все атрибуты на Северное кладбище, где и принято скорбить об усопших. Безусловно, эту трагедию переживает каждый неравнодушный белорус. Глава государства выразил соболезнование родным погибшего парня. Но перенос мемориала оказался не на руку тем, у кого интерес – исключительно подогревать протестную борьбу в стране. Чем собственно и занялись некоторые авторы материалов. Сначала они спекулировали на факте смерти молодого человека, а после перешли к «памяти». «В Минске коммунальщики и несколько силовиков разрушают стихийный мемориал», «Из мемориала делают мусорку», «Каратели начали наступать на площадь Перемен. Будут громить мемориал» – это лишь часть цитат оппозиционных сообщений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А сейчас, Игорь Петрович, самое главное. Возьмите с генеральным прокурором – фамилии этих деятелей известны – и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть – на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Но они же это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял – «рабы». Они их рабами назвали. И как рабы, как они говорят, исполняли мое решение. Им это не надо. Им надо показать, что это варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду. Сказал неправду – отвечай. Александр Лукашенко: Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто нас уважает, с нами считается Еще раз повторяю. Минск и другие города (но это характерно прежде всего для Минска) кладбищем не будут. Минск в кладбище превращать нельзя. Таково мнение 99,9 % минчан. Поэтому мемориалов, о которых они постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет.