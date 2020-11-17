Александр Лукашенко: Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто нас уважает, с нами считается

Новости Беларуси. Беларусь стала объектом неприкрытой агрессии. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 ноября во время совещания во Дворце Независимости. Вопросы внешней политики, особенно сейчас, самые обсуждаемые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь мы всегда выстраивали мирные отношения со своими партнерами, старались находить общий язык. Тем более пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой экономике. И здесь, казалось бы, наоборот, время обсуждать будущий товарооборот, а не настраивать друг против друга.

После избирательной кампании Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых «неравнодушных» в своих странах хватает больших проблем. Но даже в такой ситуации Беларусь готова идти на укрепление сотрудничества с зарубежными странами. Даже Литву и Польшу, которые больше всех по нам прошлись, Александр Лукашенко не так давно призывал к дружной жизни по соседству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу – с теми, кто нас уважает, кто с нами считается, считается с нашими интересами), кто соблюдает принципы искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях.

Речь идет о ряде западных государств, с которыми мы в последние годы поступательно, настойчиво выстраивали взаимовыгодные контакты, и особенно о наших ближайших соседях – Польше и Литве. К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого. Против нас снова вводят санкции.

Поэтому я прошу доложить, какие шаги нами предприняты в ответ и какие планы в отношении Польши и Прибалтики. Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защищать мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств.

Во-вторых, при беспрецедентном давлении Беларуси была оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получали от России, Китая и других стран. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде.