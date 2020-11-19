«Улучшится эффективность правового регулирования». В Беларуси вносятся изменения в закон о потребкооперации

Владимир Андрейченко подчеркнул: выслушать нужно всех участников диалога, независимо от их политических убеждений.

Новости Беларуси. В общенациональный диалог необходимо вовлечь как можно больше белорусов. Об этом заявил председатель Палаты представителей, открывая очередное заседание четвертой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты продолжают сбор предложений по изменениям в разные сферы жизни. И сразу несколько инициатив от белорусов нашли отражение на законодательном уровне. Сегодня, 19 ноября, в первом чтении принят закон «О саморегулируемых организациях». Инициативу в свое время выдвигал бизнес.

Еще одно предложение реализовано в поправках к закону о потребкооперации.

Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Рынок должен стать более гибким, а государственное вмешательство в экономику снизится.

Светлана Бартош, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам:

Улучшится эффективность правового регулирования потребительской кооперации в обществе и союзах, расширятся полномочия общего собрания.

Время идет, и реорганизация неизбежна и в этой системе. И если раньше надо, чтобы все члены потребительских обществ присутствовали, то сегодня должны голосовать те, кто присутствует.

Упрощается процедура ревизионной комиссии. Сегодня ревкомиссия может мониторить информацию, то есть внутри себя работать.