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Александр Лукашенко: может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы видели, что у меня даже волос не дрогнул

30 октября 2020 20:21
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Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко встретился с генералами, руководителями правоохранительных ведомств и территориальных управлений, командирами спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы видели, что у меня даже волос не дрогнул-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если кто-то думает, что я тут сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, когда, может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул.

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Слушайте, у нас было посложнее. У нас жгли на улицах автомобили, у нас анархисты и подонки из Украины, со всего мира приезжали – эти кадры есть – в середине 90-х. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили.  

Разница только нынешнего момента с тем, что есть внешняя поддержка бешеная. Тогда тоже она была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих и устроили нам эту цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она по длительности растянулась. Все это я проходил.  

Александр Лукашенко: может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы видели, что у меня даже волос не дрогнул-4

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# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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