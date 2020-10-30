Александр Лукашенко: может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы видели, что у меня даже волос не дрогнул

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то думает, что я тут сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, когда, может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул.

Александр Лукашенко: хочу, чтобы армия поняла, что любая война начнется изнутри

Слушайте, у нас было посложнее. У нас жгли на улицах автомобили, у нас анархисты и подонки из Украины, со всего мира приезжали – эти кадры есть – в середине 90-х. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили.

Разница только нынешнего момента с тем, что есть внешняя поддержка бешеная. Тогда тоже она была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих и устроили нам эту цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она по длительности растянулась. Все это я проходил.