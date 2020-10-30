Александр Лукашенко: хочу, чтобы армия поняла, что любая война начнётся изнутри

Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко встретился с генералами, руководителями правоохранительных ведомств и территориальных управлений, командирами спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко встретился с генералами, руководителями правоохранительных ведомств и территориальных управлений, командирами спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война – это не та война, которая была, что она начнется с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть, и все, чего нет, для того, чтобы защититься, защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей.
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