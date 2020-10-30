Александр Лукашенко: хочу, чтобы армия поняла, что любая война начнётся изнутри

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война – это не та война, которая была, что она начнется с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть, и все, чего нет, для того, чтобы защититься, защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей.