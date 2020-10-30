Прямой эфир

Александр Лукашенко: мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий

30 октября 2020 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Барсуков остается в Минске – Наталья Кочанова попросила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вакульчик отправляется представителем Президента на свою малую родину, в Брестскую область, Караев – в соседнюю Гродненскую.  

Александр Лукашенко: мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем, это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники Президента, они же инспекторы, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак.  

Главное направление – гродненское, брестское – должно быть закрыто от границы (в хорошем смысле слова), чтобы комар носа не подточил до Минска. И здесь, в Минске, в том числе.  

Александр Лукашенко: флаги мы сняли с балконов в Гродно, кто-то от страха сам их поснимал, но это не значит, что они не появятся завтра

Мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий. Я говорю это откровенно, потому что ну не было никаких оснований для того, чтобы ломать страну, кроме желания извне. Пройдет время, вы еще увидите, кто это делал. Еще не все видно, и даже для вас. И они ждут. Не зря же там Лаппо поймал 700 человек за неделю. Молодцы!  

Александр Лукашенко: мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий-4

Читайте также:

«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождётесь!»

Александр Лукашенко: сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет

Александр Лукашенко: полномочия помощников Президента будут расширены

# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Лаппо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: хочу, чтобы армия поняла, что любая война начнётся изнутри
30 октября 2020 20:03

Александр Лукашенко: хочу, чтобы армия поняла, что любая война начнётся изнутри

Александр Лукашенко: флаги мы сняли с балконов в Гродно, кто-то от страха сам их поснимал, но это не значит, что они не появятся завтра
30 октября 2020 20:02

Александр Лукашенко: флаги мы сняли с балконов в Гродно, кто-то от страха сам их поснимал, но это не значит, что они не появятся завтра

Караев о Каранике: мы в один день назначались на должности, познакомились и очень хорошо сотрудничали
30 октября 2020 19:09

Караев о Каранике: мы в один день назначались на должности, познакомились и очень хорошо сотрудничали