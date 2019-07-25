Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президенту продемонстрировали несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе, гусеничном и полугусеничном ходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь зашла и в целом о развитии «Гомсельмаша». Александр Лукашенко поручил разработать четкую стратегию, а также подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу.

– Я так понимаю, что растерянности нет на заводе.

– Нет, растерянности нет. Коллектив готов работать. Единственная сейчас проблема – конечно, оборотные средства.

– Никто тебе подарков делать не будет.

– Я это знаю.

– Если надо помочь, если ты 100 комбайнов завтра продаешь, что-то возвращаешь банку или в бюджет, конечно, тебе деньги одолжим. «Гомсельмаш» никто не загубит, «Гомсельмаш» был, есть и будет. «Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ, «Амкодор» и другие, хоть там частное это предприятие – это все белорусское, заводы будут эти сохранены. Поэтому в чем-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Но самое главное: сегодня взял рубль – завтра рубль и две копейки. Много не надо, но рубль две ты вернуть должен. Подарков не будет.

25 июля глава государства посетил Ветковскую детско-юношескую спортивную школу. В мае 2018 года здесь был введен в эксплуатацию блок плавательных бассейнов. Александр Лукашенко ознакомился с инфраструктурой, посетил тренировку воспитанников школы.

После Президент пообщался с жителями районного центра. Они хотели не столько задать вопросы или рассказать о проблемах, сколько поприветствовать Президента, поблагодарить его за приезд и все то, что делается в городе.