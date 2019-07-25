«Имеет чётко выраженную антикоррупционную направленность». В Беларуси вступил в силу закон об амнистии

Новости Беларуси. 2 тысячи осужденных белорусов выйдут на свободу, еще 4 тысячам – сократят сроки заключения. 25 июля вступил в силу закон об амнистии. Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси.

В милиции освободившимся из мест заключения помогут начать жизнь заново – окажут поддержку при трудоустройстве. Амнистия не коснётся тех, кто отбывает наказание за тяжкие преступления: убийц, насильников и даже нарушителей правил дорожного движения в нетрезвом виде.

Гуманная мера ориентирована на несовершеннолетних, беременных женщин, пенсионеров, инвалидов, воинов–нтернационалистов и ликвидаторов последствии аварий на ЧАЭС. Однако при условии, что эти люди покрыли перед государством свои долги или возместили ущерб гражданам.

Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:

Особенностью данного закона, по сравнению с прошлыми законами об амнистии, является увеличение срока исполнения амнистии от 6 до 9 месяцев. Также возможность применения амнистии в части сокращения срока наказания на 1 год, а несовершеннолетним – на 2 года, которые совершили преступления, предусмотренные ч.1-3 ст.328 УК РБ. Закон имеет четко выраженную антикоррупционную направленность.

На период исполнения закона об амнистии в Департаменте исполнения наказаний будет работать контактный телефон, по которому в случае возникновения проблемных вопросов при реализации закона об амнистии, родственники могут позвонить и получить консультацию. Номер телефона: 215-54-16.