В Беларуси сусликов будут спасать при помощи квадрокоптеров

Новости Беларуси. Помните известную цитату из фильма про суслика, которого не видно, а он есть? Белорусских сусликов тоже не видно, и даже неизвестно, сколько их. Энтузиасты спасают хомяков, сусликов и белог-летяг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экологическую кампанию по сохранению пушистых обитателей леса и луга, которых на протяжении десятилетий намеренно уничтожали как вредителей сельхозкультур, даже выделили деньги – 85 тысяч долларов.

Инициатива по спасению реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды. На поиск мест обитания направят даже квадрокоптеры.