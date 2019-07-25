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В Беларуси сусликов будут спасать при помощи квадрокоптеров

25 июля 2019 16:44
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Новости Беларуси. Помните известную цитату из фильма про суслика, которого не видно, а он есть? Белорусских сусликов тоже не видно, и даже неизвестно, сколько их. Энтузиасты спасают хомяков, сусликов и белог-летяг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси сусликов будут спасать при помощи квадрокоптеров-1

На экологическую кампанию по сохранению пушистых обитателей леса и луга, которых на протяжении десятилетий намеренно уничтожали как вредителей сельхозкультур, даже выделили деньги – 85 тысяч долларов.

Инициатива по спасению реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды. На поиск мест обитания направят даже квадрокоптеры.

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# Человек и животные # общество # Фотофакт

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