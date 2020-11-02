Сергей Рачков: «Мы готовы к конструктивному, профессиональному, но наступательному взаимодействию»
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии готовы к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами и активно проводят работу на двухсторонних треках с парламентами иностранных государств. Об этом заявили в ходе 206-й сессии руководящего совета Межпарламентского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проходит мероприятие в онлайн-формате.
В нем принимают участие делегации 118 национальных парламентов. В повестке виртуальной сессии: избрание председателя Межпарламентского союза, отчет о проделанной работе, перспективы дальнейшего сотрудничества. Одна из задач – привлечение молодежи к парламентской деятельности.
Еще одна тема для обсуждения – COVID и методы борьбы с заболеванием.
Площадка позволяет парламентариям обменяться опытом и мнением о сложившейся ситуации в разных странах мира.
Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Параллельно с работой в межпарламентских структурах, на межпарламентских площадках, мы активно работаем и на двухсторонних треках с парламентами иностранных государств. Мы обратились к своим коллегам в иностранных государствах, а это более 100 парламентов, с посланием, в котором мы подчеркнули внешнее воздействие на те процессы, которые проходят в Республике Беларусь, на вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Мы призвали наших коллег получать информацию из объективных источников и подчеркнули, что мы готовы всегда предоставлять эту объективную информацию. Мы готовы к конструктивному, профессиональному, но наступательному взаимодействию по этим вопросам.
Межпарламентский союз – старейшая парламентская организация, которая создана в конце XIX века. В ее состав входит 179 парламентов, включая и Национальное собрание Беларуси.