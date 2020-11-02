Сергей Рачков: «Мы готовы к конструктивному, профессиональному, но наступательному взаимодействию»

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии готовы к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами и активно проводят работу на двухсторонних треках с парламентами иностранных государств. Об этом заявили в ходе 206-й сессии руководящего совета Межпарламентского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем принимают участие делегации 118 национальных парламентов. В повестке виртуальной сессии: избрание председателя Межпарламентского союза, отчет о проделанной работе, перспективы дальнейшего сотрудничества. Одна из задач – привлечение молодежи к парламентской деятельности.

Еще одна тема для обсуждения – COVID и методы борьбы с заболеванием.

Площадка позволяет парламентариям обменяться опытом и мнением о сложившейся ситуации в разных странах мира.