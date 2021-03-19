Александр Лукашенко: у меня два человека моих – они могут участвовать в президентских выборах. Будут крепкими кандидатами

Новости Беларуси. Александр Лукашенко также пообщался с коллективом предприятия «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Позиция нашего Президента однозначна: Беларусь и белорусы достаточно пережили и точно достойны того, чтобы распоряжаться своей судьбою сами. Ответ тем, кто распространяет сплетни о «договоренностях с Путиным», о якобы сдаче суверенитета под видом интеграции и транзите власти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы никогда не встанем ни перед кем на колени, даже перед братьями. А вы, если братья, и хотите, чтобы мы были с вами – добром, добром подтягивайте нас. Не закрывайте миру молочному рынки, чтобы они могли продавать. Мы же дополняем, у них же не хватает этой продукции. Вот, у нас был такой с ним разговор. Но когда вы нас начинаете искусственно где-то наклонять – извините, мы вынуждены отвечать.
Александр Лукашенко: ещё до всех этих бурных событий чуял нутром, что нас начинают рвать
Все начали там пописывать: да, вот Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас, собственного народа. Какое имеет отношение Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме в общих чертах. Ну, вот он меня спрашивает: «Слушай, ну вот ты там – как ты, что ты там планируешь, что ты думаешь?» Я говорю: «Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят». Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все! Никаких детей, никаких родственников. Я вам просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами. Старший сын вообще ушел с госслужбы. Поэтому никакого транзита по-российски не будет. Я не парюсь по тому поводу.
Вот, у меня два человека моих здесь – они могут участвовать в президентских выборах. Будут крепкими кандидатами. Один – генерал, второй – губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. И таких уже – я так начинаю уже присматриваться – оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать.