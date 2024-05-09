Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Победы

79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унесшая жизни каждого третьего белоруса. Победа ворвалась в каждый дом, каждую семью. Ведь не было такой, которой бы не коснулось горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти 1418 мучительных дней и ночей навсегда вписаны в историю нашей страны. Мы чтим наше прошлое, сохраняем память о военных событиях в мемориалах и книгах, лентах кино и семейных фотоальбомах. И помним каждого, благодаря кому почти 80 лет назад мир на нашей земле стал возможен.

Этот священный праздник отзывается в наших сердцах великой радостью и безмерной благодарностью советскому народу, сокрушившему фашизм и спасшему будущее человечества ценой миллионов жизней. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси, которое адресовано всем соотечественникам.