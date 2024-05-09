Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Победы

79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унесшая жизни каждого третьего белоруса. Победа ворвалась в каждый дом, каждую семью. Ведь не было такой, которой бы не коснулось горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унесшая жизни каждого третьего белоруса. Победа ворвалась в каждый дом, каждую семью. Ведь не было такой, которой бы не коснулось горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти 1418 мучительных дней и ночей навсегда вписаны в историю нашей страны. Мы чтим наше прошлое, сохраняем память о военных событиях в мемориалах и книгах, лентах кино и семейных фотоальбомах. И помним каждого, благодаря кому почти 80 лет назад мир на нашей земле стал возможен.
Этот священный праздник отзывается в наших сердцах великой радостью и безмерной благодарностью советскому народу, сокрушившему фашизм и спасшему будущее человечества ценой миллионов жизней. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси, которое адресовано всем соотечественникам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В каждом уголке, каждой семье Беларуси порожденная ненавистью и идеями мирового господства война оставила незаживающие раны от чудовищных преступлений гитлеровских палачей и их приспешников. Героическая борьба с врагом и самоотверженный труд в тылу стали проявлением всенародного сопротивления и готовности белорусов к самопожертвованию. Единство наших предков, их любовь к Родине и искренняя вера в Победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства. Спустя годы правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени, а все человечество – от возрождения разрушительных идей нацизма. Белорусский народ свято чтит память погибших и никогда не предаст забвению имена безвинных мучеников и славу мужественных защитников и освободителей.
Отдельно Александр Лукашенко обратился к нашим дорогим ветеранам, пожелав им крепкого здоровья и долголетия, а также счастья, мира и добра в каждый дом.