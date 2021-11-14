Готовы работать засучив рукава. Зачем аграриям так нужна мелиорация? Рассказали они сами

Новости Беларуси. Вопросы уборочной, завершения осенних полевых работ по-прежнему актуальны. Особый акцент на подготовку техники к яровому севу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – работа в этом направлении ведется в каждом районе. И хотя сезон для осушения земель подходит к концу, задачи на 2022 год ясны – пригодные земли включать в севооборот, расширять площадь посевов и, как итог, увеличивать урожай. Евгений Пустовой продолжит тему.

Вода – залог урожая. Эпоха современных технологий не отменила эту природную аксиому. Наоборот, воды теперь порой не хватает, а порой в излишке. Проблему решила мелиорация, когда минус попытались преобразовать в плюс. Людей вытянули с болота, а из осушенных земель стали вытягивать все соки. Но потом мелиоративный процесс затянула трясина обыденных проблем. Перемен в использовании мелиорированных земель Президент требует постоянно. Но теперь это становится мейнстримом для отечественного АПК.

Анатолий Ячник, начальник ПМК-52 предприятия «Брестводстрой»:

Вот тут уже почти деревья начинают появляться. Канал не работает. «Все обещают страшную зиму, холодную и бесснежную». Лукашенко высказался о весенней вспашке и об озимых.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Эти мелиоративные каналы «ушли на пенсию», им уже более 60 лет. Забились водорослями, и вода уже не уходит в реку, а излишки влаги остаются на полях. Земли заболачиваются, урожайность падает. Но водный баланс будут восстанавливать. «Реаниматологами» стали кобринские мелиораторы. От их действий зависит качество полей двух местных хозяйств и частично земель соседнего Пружанского района.

Реконструкция – четыре километра реки Мухавец, реконструкция шлюза-регулятора на реке Мухавец, реконструкция трех водоподпорных сооружений, то есть труб-регуляторов, и еще семи переездных сооружений.

Кобринские мелиораторы столичной новости обрадовались. Готовы работать, засучив рукава. Компетенции сохранились, техника в наличии. Срок – не позже старта посевной. В хозяйстве «Покровский» на дополнительные гектары земли в новом сезоне очень рассчитывают. 90 % земель ждут мелиоративного апгрейда. А в целом в Кобринском районе больше 60 % – осушенные земли. Именно со здешних мест и начинается настоящее Полесье.

Евгений Ничингер, директор сельхозпредприятия «Покровский»:

Повышался уровень воды, она никуда не оттекала, и вся вода стояла на полях, то есть мы не могли ни влезть, ничего сделать – ни посеять, ни убрать, ничего. На данный момент, когда проходит мелиорация, каналы чистятся, соответственно, вся вода даже из почвы – есть куда уходить. И мы можем со спокойной совестью сюда технику загнать, посеяться в те технологические сроки, которые нам нужны, и, соответственно, убрать урожай.

Евгений Пустовой:

Среди приятных новостей – здесь наведут даже не мост, а отдельный шлюз-регулятор уровня воды. На реке завязано три большие мелиоративные системы: площадь водозабора – более 1 500 гектаров. Стараются и мелиораторы, и здешние агрономы. Даже свои «ПЦР-тесты» почвы делают. Всего проверяют 22 критерия. А затем уже решают, какие удобрения добавить. Обязательно перед поднятием зяби.