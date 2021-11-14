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В Ираке ребёнку ампутировали ноги. История мальчика-беженца, которому помогли белорусские медики

14 ноября 2021 17:42
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Новости Беларуси. Историю мальчика-беженца, которая никого не смогла оставить равнодушным, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В Ираке ребёнку ампутировали ноги. История мальчика-беженца, которому помогли белорусские медики-1

Белорусские ортопеды отремонтировали маленькому Таману протез. Мальчику 8 лет. По словам отца, западные медики могли бы помочь раньше и сохранить ноги, но семье трижды отказали в визе. В Ираке ребенку ампутировали обе ноги. Недавно один из протезов сломался. Ребенка отвезли в медицинский центр Гродно и помогли настроить протезы.

В Ираке ребёнку ампутировали ноги. История мальчика-беженца, которому помогли белорусские медики-4

Кадры с белорусско-польской границы заставляют переоценить все, что у нас есть. Когда не думаешь, что твои дети в XXI веке в центре Европы могут умереть от голода.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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