В Ираке ребёнку ампутировали ноги. История мальчика-беженца, которому помогли белорусские медики

Новости Беларуси. Историю мальчика-беженца, которая никого не смогла оставить равнодушным, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусские ортопеды отремонтировали маленькому Таману протез. Мальчику 8 лет. По словам отца, западные медики могли бы помочь раньше и сохранить ноги, но семье трижды отказали в визе. В Ираке ребенку ампутировали обе ноги. Недавно один из протезов сломался. Ребенка отвезли в медицинский центр Гродно и помогли настроить протезы.