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Александр Лукашенко: «Как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов»

26 мая 2021 16:42
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Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая в Овальном зале прошел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж Юлии Бешановой.

Александр Лукашенко: «Как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов»-1

Юлия Бешанова, СТВ:
Чтобы понять абсурдность поступка, перевернем календарь на сутки назад. Мировое информационное пространство «взрывается» заголовками «Минск экстренно посадил самолет. В воздух подняли боевой истребитель».

Никто не разбирается, что произошло. Маховик запущен. А Беларусь, вместо того чтобы поблагодарить за оперативность, выставляют агрессором.

Александр Лукашенко: «Как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов»-4

Хотя вопросов, и на них обратил внимание Президент, действительно осталось немало. Почему, например, пилот так долго не покидал наш аэропорт после досмотра? На каком основании зарубежные партнеры сделали свои выводы и чем обусловлено нежелание других стран принять самолет? Впрочем, в некоторых ситуациях детали Западу уже не важны.

Александр Лукашенко: «Как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За двое суток мы получили шквал диких обвинений – от угона самолета до государственного терроризма. Причем не дожидаясь итогов расследования инцидента, отвергнув все предложения о международном сотрудничестве. Они требовали от нас международного расследования – было все на ваших глазах. И когда мы согласились, они быстро сами отказались.

Помните, после выборов: «Требуем пересчета голосов». Хорошо. «Нет, это не главное – требуем новых выборов». Ну, что же, пойдем на новые выборы. «Нет, не надо». И что потребовали в конце? Добровольный отказ от исполнения своих обязанностей Президентом, добровольный отказ от власти. Узнаете почерк?

А вообще как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов. Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации. Особо отмечу: сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии.

Александр Лукашенко: «Как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов»-10

В небе над страной гипотетически заминированный самолет с более чем сотней человек на борту. Мы действовали строго по международным инструкциям – спасали жизни в небе и на земле. Ничего не нарушили. Но громкие заявления от МИД, близких к определенным кругам, посыпались как из рога изобилия. Пожалуй, никогда мировая общественность так много и долго не обсуждала Беларусь.

Александр Лукашенко: «Как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов»-13

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# Лжеминирование # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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