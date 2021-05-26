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Депутат: ветераны войны в Риге обижаются на то, что делается с историей. Не дадим её переписать

26 мая 2021 16:36
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Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая прошел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж Юлии Бешановой.

Депутат: ветераны войны в Риге обижаются на то, что делается с историей. Не дадим её переписать-1

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что меня поразило: мы как медики хотели посетить концлагерь «Саласпилс». Так вот, гид нам сказал: вы там ничего не увидите в этом «Саласпилсе», сейчас это лагерь труда и отдыха. О том, что это был концлагерь, стараются стереть историю. Хотя в Риге еще живы малолетние узники этого концлагеря, у которых на руках выбиты номера концлагеря, понимаете? Они крайне обижаются, ветераны войны в Риге тоже обижаются на то, что делается с историей. Не дадим переписать историю.

Депутат: ветераны войны в Риге обижаются на то, что делается с историей. Не дадим её переписать-4

А в ответ тишина. Никакой реакции мирового сообщества и возмущений коллективного Запада. И мы не вмешивались бы в дела другой страны, если бы их невежество не коснулось нас.

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# Государственная политика # общество # Ирина Луканская # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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