Депутат: ветераны войны в Риге обижаются на то, что делается с историей. Не дадим её переписать

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что меня поразило: мы как медики хотели посетить концлагерь «Саласпилс». Так вот, гид нам сказал: вы там ничего не увидите в этом «Саласпилсе», сейчас это лагерь труда и отдыха. О том, что это был концлагерь, стараются стереть историю. Хотя в Риге еще живы малолетние узники этого концлагеря, у которых на руках выбиты номера концлагеря, понимаете? Они крайне обижаются, ветераны войны в Риге тоже обижаются на то, что делается с историей. Не дадим переписать историю.