Григорий Азарёнок: Александр Лукашенко полностью разоблачил все фейки и домыслы вокруг ситуации с самолётом

Новости Беларуси. Выступление Александра Лукашенко 26 мая вызвало огромный резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства цитируют во всем мире. Звучат самые разные оценки. Например, российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», сравнил речь Президента с речью Иосифа Сталина 3 июля 1941 года. Григорий Азаренок был в Овальном зале. Его впечатления – в авторской программе «Тайные пружины политики». Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы не на того нарвались. Пусть все силы Ада ополчатся на Александра Лукашенко, вам его не победить. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

К сегодняшнему выступлению белорусского лидера были прикованы взгляды всего мира. Политики, эксперты, журналисты ждали, что скажет Александр Лукашенко. Он полностью разоблачил все фейки и домыслы, которые нагородили вокруг ситуации с самолетом.

Григорий Азаренок:

Это правда. Правда, о которую разбились нагромождения вранья. Но эту правду они не услышат. Президент сказал: у них заранее была заготовлена консолидированная реакция на эту провокацию. Они не хотят ничего слышать и знать. Они не хотят никакого расследования. Они хотят войны. Ну что ж, принимаем бой. Григорий Азаренок:

Только послушайте белорусского лидера. Его речь. Посмотрите на его харизму. Как же жалко и бледно на его фоне выглядят все эти западные пигмеи, «говорящие пиджаки». Они никто и звать их никак. Их угрозы – пустота. Все они уйдут, а наш Президент останется.

Григорий Азаренок:

Тут все вопрошают: а не операция ли это КГБ? Президент ответил. Была бомба или нет, если бы он узнал, что над Беларусью летит террорист, он бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет. Он имеет на это право. Он защищает то, чего давно нет у всех вас – свою родину. Григорий Азаренок:

Вчера в Литве собирался крысятник. Спецслужбы свезли в одно место весь кукольный театр ручных шавок. Даже Цепкало вместе с давно забытой блондинкой вытащили из загашника. Они с испуганными лицами вспоминали, что наговорили Протасевичу. А вы много наговорили, очень много. И он все рассказывает. Не забывайте менять подгузники, а мы все покажем.