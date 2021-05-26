Ирина Луканская: обиду и ощущение, что тебя унизили, чувствует каждый гражданин страны. Мы гордимся нашим флагом

Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В Овальный зал по приглашению депутатов и сенаторов прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Люди переживают очень сильно. И, вы знаете, обиду и такое ощущение, что тебя абсолютно унизили, чувствует каждый гражданин нашей страны. Потому что действительно наш флаг мы выбирали на референдуме, большинство людей, большинство наших белорусов, граждан нашей страны выбрали этот флаг, под этим флагом мы добивались спортивных побед, мы добивались побед производственных, под этим флагом и детей рожали, растили, сколько сделано в нашей стране за эти годы. Мы гордимся нашим флагом, он олицетворяет и кровь воинов, которые сражались на поле боя, это и природа замечательная страны, это наш орнамент. Все, что есть в нашей стране.

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