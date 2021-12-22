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Дмитрий Брылёв: Генпрокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича

22 декабря 2021 10:53
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Новости Беларуси. 22 декабря Минский областной суд поставил точку в громком деле анархистов и вынес приговор фигурантам из так называемого террористического списка КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович и Сергей Романов – преступный квартет был сформирован в августе 2020 года. Это та самая организованная группа вооруженных до зубов радикалов, которую наши пограничники задержали осенью 2020-го в Ельском районе возле украинской границы. К слову, на сопредельной территории фигуранты дела и вооружались огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Дмитрий Брылёв: Генпрокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича-1

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Примечательно, что офис генерального прокурора Украины отказал в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу, которая была направлена еще на стадии предварительного расследования. Украинские коллеги мотивировали такую позицию тем, что запрошенная правовая помощь угрожает ее суверенитету и безопасности. Тем самым украинские власти выразили свое отношение к оценке действий обвиняемых. И эта оценка явно не носит осуждающий характер.

Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича в совершении актов терроризма, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Олиневичу и Дубовскому также инкриминировано перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов. С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда постановила обвинительный приговор.

Вынесен приговор четырем участникам акций протеста в августе 2020-го. Что говорит мама одного из них – читайте здесь.

# Уголовное законодательство # общество # Игорь Олиневич # Дмитрий Дубовский # Дмитрий Резанович # Сергей Романов # Дмитрий Брылев # Фотофакт

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