Дмитрий Брылёв: Генпрокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича

Новости Беларуси. 22 декабря Минский областной суд поставил точку в громком деле анархистов и вынес приговор фигурантам из так называемого террористического списка КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович и Сергей Романов – преступный квартет был сформирован в августе 2020 года. Это та самая организованная группа вооруженных до зубов радикалов, которую наши пограничники задержали осенью 2020-го в Ельском районе возле украинской границы. К слову, на сопредельной территории фигуранты дела и вооружались огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.