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Вынесен приговор четырём участникам акций протеста в августе 2020-го. Вот что говорит мама одного из них

22 декабря 2021 10:57
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Новости Беларуси. 22 декабря Минский областной суд поставил точку в громком деле анархистов и вынес приговор фигурантам из так называемого террористического списка КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вынесен приговор четырём участникам акций протеста в августе 2020-го. Вот что говорит мама одного из них-1

Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович и Сергей Романов – преступный квартет был сформирован в августе 2020 года. Это та самая организованная группа вооруженных до зубов радикалов, которую наши пограничники задержали осенью 2020-го в Ельском районе возле украинской границы. К слову, на сопредельной территории фигуранты дела и вооружались огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Дмитрий Брылев: Генпрокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича (подробнее здесь).

Вынесен приговор четырём участникам акций протеста в августе 2020-го. Вот что говорит мама одного из них-4

Оказавшихся на скамье подсудимых признали виновными в совершении серии террористических актов, приобретении, хранении и перемещении огнестрельного оружия. История закончилась приговором: Олиневичу и Романову – по 20 лет лишения свободы. Резановичу – 19, Дубовскому – 18. Поражает еще и тот факт, что о готовящихся терактах знали и их родственники. В частности, мать Олиневича давно подтвердила, что ее сын вместе с подельниками устраивал террористические акты в Беларуси.

Вынесен приговор четырём участникам акций протеста в августе 2020-го. Вот что говорит мама одного из них-7

Мать Олиневича:
Действительно, они перешли границу из Украины на территорию Беларуси. Встретились со своими двумя друзьями и совершили то, что, по крайней мере, показали по телевидению. Совершили акции, как они говорили, прямого действия против прокуратуры, здания судебных экспертиз и ГАИ. И подожгли несколько машин. Они действительно это сделали, и сделали сознательно. И они заявили на том же белорусском телевидении: «Мы это сделали, чтобы поддержать белорусскую революцию».

Вынесен приговор четырём участникам акций протеста в августе 2020-го. Вот что говорит мама одного из них-10

К слову, судебное решение может быть обжаловано, на это у обвиняемых есть 10 дней.

# Акции протеста # общество # Игорь Олиневич # Дмитрий Дубовский # Дмитрий Резанович # Сергей Романов # Фотофакт

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