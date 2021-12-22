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Алексей Богданов: «Должны зарабатывать все: производители, переработчики, производители сырья, торговые организации»

22 декабря 2021 10:08
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Новости Беларуси. В Беларуси создадут систему регулирования ценообразования. Такое поручение дал глава государства 21 декабря при назначении нового министра антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов: «Должны зарабатывать все: производители, переработчики, производители сырья, торговые организации»-1

Им стал Алексей Богданов, который ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Сегодня его представили коллективу МАРТ. Как отметил новый глава ведомства, основной упор в ближайшее время будет сделан на обеспечение людей широким ассортиментом по справедливой цене. При этом учтут интересы производителей, торговых сетей и покупателей.

Алексей Богданов: «Должны зарабатывать все: производители, переработчики, производители сырья, торговые организации»-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Самая главная задача, которую поставил глава государства перед ведомством в целом, – обеспечить соблюдение интересов всех участников рынка путем честной конкуренции. Должны зарабатывать все: производители, переработчики, производители сырья, торговые организации и, конечно, самое главное, соблюсти интересы наших потребителей, обеспечив в это сложное время экономической и политической турбулентности в целом в мире. Мы не оторваны от мира, на нас она тоже влияет. И вот соблюсти интересы простых граждан, обеспечить широту наполнения полок большим ассортиментом продукции по справедливой цене, рассчитанной с точки зрения экономической конкуренции. Вот это задача, которую мы будем обеспечивать в ближайшие годы.

Алексей Богданов: «Должны зарабатывать все: производители, переработчики, производители сырья, торговые организации»-7

Предыдущего главу министерства – Владимира Колтовича, который возглавлял ведомство пять лет и стоял у истоков его реформирования, когда помимо торговли во главу угла было поставлено антимонопольное регулирование – сегодня поблагодарили за работу. В дальнейшем он будет курировать международное направление в рамках Союзного государства Беларуси и России.

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# Государственная политика в сфере торговли # общество # Алексей Богданов # Владимир Колтович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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