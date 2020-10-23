Александр Лукашенко: «Это не Света. Света читает то, что ей напишут»

Новости Беларуси. 23 октября в завершении рабочей поездки Президент традиционно уделил время для общения с прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 октября в завершении рабочей поездки Президент традиционно уделил время для общения с прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не Света. Света читает то, что ей напишут. Вы ее знаете, и я ее знаю. Это же спецслужбы окружили и ей подсовывают. Притом они же не совсем знают ситуацию в Беларуси. Они нам объявили ультиматум: люди, выходите, закрывайте заводы. Ну, закрывайте.
Неужели они не видят, что из нас пытаются сделать рабов? В Польшу приезжайте, в Литву. Так, а чего? В Литве было около 4 миллионов человек, осталось 1,5. Чего своих не удержали? Сейчас работать некому, они думают, белорусы дураки, придут, будут за цент работать у них, за копейки. Не будут они работать. Люди, поняв, что они могут потерять, взбунтовались: мы хотим прийти, продемонстрировать, показать, что нас много и так далее.
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