В ТЛЦ на границе работает Международная организация по миграции. Что обещают беженцам?
Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети.
На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, сейчас собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов в эти минуты работает в кризисном центре.
Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
Многие изъявляют желание по обращению в Международную организацию по миграции, которая сейчас работает и раздает анкеты. Они вместе заполняют, чтобы удовлетворить запросы каждого по возвращению на родину. Также МОМ в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел проводит это анкетирование и заявляет, что помощь будет оказана им и по возвращению на родину.
Прибыли представители Вооруженных Сил с горячим питанием и буквально через 10-20 минут будут раздавать еду и гуманитарные наборы от Белорусского союза женщин, Фонда ООН по вопросам народонаселения. Свою работу в логистическом центре заканчивает Международная организация по миграции, которая тоже присоединится к этой акции.
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