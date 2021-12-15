В ТЛЦ на границе работает Международная организация по миграции. Что обещают беженцам?

Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети.

На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, сейчас собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов в эти минуты работает в кризисном центре. Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.