«Здесь есть искусство в направлении трэш-арт». В галерее Дворца искусств открыли выставку «Концепция»

Новости Беларуси. Игра смыслов. На днях в галерее Дворца искусств состоялось открытие первой выставки-триеннале «Концепция». На ней представлены работы самых разных художников: как именитых, так и молодых авторов со всей Беларуси, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художника, искусствовед:

У нас есть очень много художников, которые творчески экспериментируют, которые любят немного похулиганить, которые уходят из каких-то традиционных рамок и совершенно по-другому себя показывают, чем мы могли бы себе представить. Мы получили такое огромное количество заявок, такой был огромный интерес среды творческой среды. Причем это были художники молодые, кто у нас любит показать себя с разных сторон. Конечно, здесь есть и люди более старшего поколения, которые давно и традиционно себя заявляют как художники концептуального направления. На этой выставке потрясающий металл, например, замечательное стекло. Здесь есть видеопроекты. Здесь на открытии показывали перформанс. Здесь есть искусство в направлении трэш-арт или ассамбляж. Поверьте, этим занимаются люди солидного возраста. Мы хотели объединить всю республику, показать, что желание быть новым, ярким, экспериментальным есть практически у всех. Нужно только хорошо к этому всему присмотреться.

В экспозиции представлены как отдельные работы, так и цельные проекты в разных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А еще фото, инсталляции, арт-дизайн, видео-арт, перформансы и другие художественные практики.

Анна Мельникова, художник, фотограф:

Здесь представлены очень знаменитые люди. Фотограф Игорь Савченко, Сергей Кожемякин, Юрий Тареев, Владимир Терентьев, Виктор Сеньков. И мои работы. Здесь небольшое количество авторов, но все они объединены одной концепцией. Экспозиция зала тоже строилась в соответствии с этой концепцией. Моя работа – это серия из 12 фотографий. Название этой серии «Синдром Кассандры», от него и пошла идея большого проекта. Это уникальная, интересная техника, в которой я работаю. Методом эксперимента получились эти работы. Это копии цифровые аналоговой печати, которые получились в процессе по технике фотограммы. Работы, которые вы видите, это несуществующие ни люди, ни какие-то животные. Это тени. Каждый может додумывать, представлять тени кого, чего. Немного мистический. Почему «Синдром Кассандры»? Кассандра была предсказательницей, которая была проклята, никто ее предсказаниям не верил. В этом проекте есть некое предсказание. Каждый для себя должен почувствовать, подумать, представить, что именно за предсказание здесь есть. Поверить или не поверить этому.

Все работы предварительно прошли отбор организаторов Белорусского союза художников. В триеннале приняли участие около 200 авторов. Каждая из работ представляет отдельные концепты, в которых есть эксперименты с формой, пластикой, цветом, светом, игра со смыслами и содержаниями. Зрителя ждут метаморфозы, трансформации и превращения. Одним словом, полет фантазии впечатлит своим размахом.

Максим Петруль, скульптор:

Это первый в Беларуси памятник донорам органов, сделанный в этом году для центра трансплантологии, хирургии, гематологии. Она создавалась больше полугода. В несколько этапов как монументальное произведение. Это ее авторская версия. Не так очевидно, но в скульптуре бронзовой, которая установлена в центре трансплантологии, этот красный свет, который горит внутри в полости сердца, он работает в пульсирующем режиме. Внутри в постаменте оборудование, которое позволяет этому сердцу пульсировать в ритме сердца. Такого в Беларуси, а может и вообще нигде, никогда не использовалось.

Мария Тарлецкая, художник по металлу:

Это павильон авторской некоммерческой концептуальной галереи «Брама». Работы подбирала Лариса Давидовна Финкельштейн. Здесь работы представлены на стыке станкового и декоративного искусства. Такой подход дает интересные эффекты. Стекло с металлом всегда очень красиво. Всегда это хорошо воспринимается. Мне кажется, что здесь экспозиция удалась. Движение пустоты. Казалось бы, противоречие, но часто, когда чувств, эмоций переживаний внутри человека накапливается слишком много, им нет выхода, они спрессовываются, не выходят, становится тяжело переносимо. В момент, когда они становятся непереносимы, человек может вдруг начать ощущать пустоту.