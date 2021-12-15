Игорь Гедич на границе: «В рамках акции «Наши дети» будет роздано порядка 200 сладких наборов»
Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети.
На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, сейчас собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов в эти минуты работает в кризисном центре.
Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
38-день пребывания беженцев в самом разгаре. К нам присоединяется член Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Гедич. Какая ситуация сегодня в лагере беженцев? Что касается гуманитарного вопроса, какие моменты сейчас осуществляются?
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Кризисный центр работает 24/7, и все службы, которые уже на протяжении уже многих дней здесь работают, показали свою эффективность. Чрезвычайных ситуаций не происходит. На протяжении суток порядка 50 человек обеспечивают работу центра. В этом отношении хотелось бы отметить особую слаженность и взаимодействие всех служб. За истекшие сутки было порядка 100 обращений за консультативной помощью. Пять детей и шесть взрослых находятся в стационарных лечебных учреждениях в Гродно. Из взрослых это три женщины, которые в послеродовом периоде, и одна беременная. Сегодня в лагере также работает полевая баня. Этому вопросу уделяется первостепенное значение. Из событий – представители Международной организации по миграции, которые выполняют функцию содействия, совместно с соответствующими службами, в добровольной репатриации людей, которые оказались в данной ситуации в нашем кризисном центре. В целом обстановка спокойная, все службы хорошо знают свое дело. И то поручение Президента, которое он дал относительно создания приемлемых условий для тех людей, которые оказались в этой ситуации, обеспечивается в полном объеме. Я думаю, что так будет и дальше.
Константин Герцев:
Гуманитарная помощь. Мы видим, что и представители Минского городского исполнительного комитета прибыли, а также международных организаций.
Игорь Гедич:
Да, сегодня в рамках акции «Наши дети» будет роздано порядка 200 сладких наборов. Здесь работают представители организации Минского городского союза женщин, Белорусского республиканского союза женщин. У нас есть возможность раздать гуманитарную помощь именно для женщин. Она будет включать набор нательного белья, гигиенических принадлежностей. Мы стараемся по возможности удовлетворять все потребности людей, которые сейчас находятся здесь, на нашей западной границе.
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