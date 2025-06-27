Почему рабочие профессии снова в топе – объяснил директор МГК цифровых технологий

О профессиональном образовании, вступительной кампании и много другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Профориентация человека начинается с детского сада. Не всегда мечты малышей осуществляются, но общую приверженность к той или иной профессии проследить можно. Как вы считаете, стоит ли применять больше усилий по выявлению призваний? Каким образом – лекции, экскурсии на предприятия? Приглашать опытных мастеров? Ведь не секрет, что рабочие профессии в последнее время становятся все более престижными.