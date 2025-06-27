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Почему рабочие профессии снова в топе – объяснил директор МГК цифровых технологий

27 июня 2025 14:23
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О профессиональном образовании, вступительной кампании и много другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Профориентация человека начинается с детского сада. Не всегда мечты малышей осуществляются, но общую приверженность к той или иной профессии проследить можно. Как вы считаете, стоит ли применять больше усилий по выявлению призваний? Каким образом – лекции, экскурсии на предприятия? Приглашать опытных мастеров? Ведь не секрет, что рабочие профессии в последнее время становятся все более престижными.

Почему рабочие профессии снова в топе – объяснил директор МГК цифровых технологий-1

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Да, они становятся престижнее прежде всего по уровню зарплаты. Нужно понимать, что рабочие профессии не только из специалистов. Они по своему содержанию и выполняемым функциям поменялись. Они отличаются кардинально. Сегодня наладчик конвейера или производства – это человек, который ходит в халате с ноутбуком в руках, контролирует работу всего конвейера или его отдельных частей. А практически это наладчик, как и раньше, но отличие кардинальное.

Подробности – в видео.

# Наталья Надольская # Георгий Козел # Образование в Беларуси

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