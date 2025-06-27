Как государство поддерживает талантливую молодёжь – рассказала Ольга Чемоданова

Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям.

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

То, что талантливая молодежь может поступать в вузы без экзаменов – это, безусловно, бонус от государства. Как еще государство сегодня поощряет талантливых и молодых людей?