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Как государство поддерживает талантливую молодёжь – рассказала Ольга Чемоданова

27 июня 2025 14:35
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Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям.

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:
То, что талантливая молодежь может поступать в вузы без экзаменов – это, безусловно, бонус от государства. Как еще государство сегодня поощряет талантливых и молодых людей?

Как государство поддерживает талантливую молодёжь – рассказала Ольга Чемоданова-2

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Вы же знаете, что у нас сегодня очень развита в нашей стране проектная деятельность. Молодежь сегодня активно участвует в проектах, которые предлагаются. Те гранты, которые сегодня, в том числе можно получить опять же со стороны государства – вы знаете, это очень достойный бонус. Потому что исключительно в тех самых проектах молодежь раскрывается. В общем-то, наверное, свои силы взвешивает, насколько они способны. Свой потенциал в том числе. В целом, конечно, мне кажется, сегодня в стране созданы все условия абсолютно без исключения. Для того, чтобы люди, которые действительно готовы и имеют интерес к учебе – достичь целей сегодня можно. Потому что все для этого в нашей стране есть.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Наталья Надольская # Ольга Чемоданова # Государственная политика в области образования

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