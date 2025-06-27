Какие специальности популярны в МГК цифровых технологий – ответил директор колледжа

О профессиональном образовании, вступительной кампании и много другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Ежегодно Министерство образования прогнозирует, какие специальности войдут в топ у абитуриентов. Как вам кажется, в 2024 году попали в точку? Что касается колледжа, которым вы руководите [Минский государственный колледж цифровых технологий – прим. ред.], каковы были ожидания и что получается в реальности? Какие контрольные цифры приема к вам на бюджетную и платную формы?
Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Министерство образования, местные органы власти формируют контрольные цифры прежде всего и исключительно на заявках базовых организаций. Здесь диктуют заявку и моду прежде всего работодатели. А мы уже для них готовим специалистов. В 2024 году, как и предыдущие годы, Мингорисполком, комитет по образованию – наши ожидания совпадают с тем прогнозом, который мы делаем буквально год назад, заканчивая каждую вступительную кампанию. Конечно, всегда в топе – это специальности, связанные с цифровой экономикой, здравоохранением. Увеличен значительно набор в строительной отрасли.
Подробнее – в видео.