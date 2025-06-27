Какие специальности популярны в МГК цифровых технологий – ответил директор колледжа

О профессиональном образовании, вступительной кампании и много другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Ежегодно Министерство образования прогнозирует, какие специальности войдут в топ у абитуриентов. Как вам кажется, в 2024 году попали в точку? Что касается колледжа, которым вы руководите [Минский государственный колледж цифровых технологий – прим. ред.], каковы были ожидания и что получается в реальности? Какие контрольные цифры приема к вам на бюджетную и платную формы?