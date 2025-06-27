Какие виды спорта популярны в Беларуси – спросили у эксперта

Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям.

Вадим Белоусов, председатель комиссии по вопросам спорта и туризма Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Наша молодежь действительно активная. Я бы хотел отметить, что глава государства уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко – пример во всех направлениях и отдельно в спорте. Как мы прекрасно видим, Президент у нас играет в хоккей, катается на лыжах. Профессионально начинал с большого футбола, популяризирует большой теннис. Молодежь также к этому стремиться. Посещаем хоккейные матчи. То есть на личном примере мы это все видим. Моя непосредственно профессия связана также со спортом. Я прохожу службу в Спортивном комитете Вооруженных Сил. Ребята очень активно хотят участвовать, спрашивают: «Где можно принять участие?» То есть наша комиссия, которая буквально недавно начала работать – мы создали команду по мини-футболу, провели пять товарищеских игр. Проводили спортивный квест для развития физических качеств – быстроты, воли, выносливости. То есть по направлениям стараемся.

Юрий Святокум, ведущий:

Вадим, какие сейчас виды спорта самые популярные среди молодежи?

Вадим Белоусов:

Это футбол – очень популярный. Набирает популярность хоккей также в нашей стране. Велосипедный спорт. Вот буквально «Першы ровар» недавно проходил. Я знаю, что Ольга Николаевна в 2024 году участвовала.