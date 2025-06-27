Если бы не решение Президента, здания могло не быть – история строительства Дворца Республики

Решали задачу, как вписать в ее облик архитектурный дуэт бетона и стекла. Возводить знаковый объект начали лишь в 1980-х, но и тут не обошлось без препятствий. Вначале – проблемы с финансированием, после – распад Советского Союза. История саркофага, как минчане прозвали долгострой в центре столицы, могла закончиться печально, если бы не решение главы государства.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Одно из первых мест посещения Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Как раз когда происходило начало становления нашей государственности, становление независимой страны. Как раз один из первых объектов, который посетил Президент, – это был Дворец Республики, где было принято решение, что ему быть. Как раз произошла расконсервация этого объекта, и он вводился частями. Он не был сделан сразу.

Дворец Республики – само здание очень интересное. Многие, кто у нас бывает, наверное, мало обращают внимание на наши люстры, которые мы до сих пор сохранили. Они сделаны в национальном белорусском стиле, белорусской орнаментуре. Для производства в нашей стране это был такой объект, который сделан именно из белорусского. Белорусское стекло, белорусские люстры. Да и не только. Тут в большинстве своем все белорусское.