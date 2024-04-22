Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до проведения первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания. Масштабный форум – пример подлинного народовластия и высшая форма проявления демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ни в одной другой стране больше нет подобного. Белорусы всегда принимали важнейшие решения вместе. И именно эта традиция нашла отражение в проведении ВНС.

Впервые масштабный народный форум состоялся в 1996 году, в очень непростой для Беларуси период. За почти 30-летнюю историю своего существования Всебелорусское народное собрание прошло путь от форумов пятилетия до закрепления в Конституции. Это был наш исторический выбор. Именно белорусы поддержали изменения в Конституцию, где деятельности ВНС посвящена отдельная глава.