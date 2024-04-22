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Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС

22 апреля 2024 18:49
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается до проведения первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания. Масштабный форум – пример подлинного народовластия и высшая форма проявления демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ни в одной другой стране больше нет подобного. Белорусы всегда принимали важнейшие решения вместе. И именно эта традиция нашла отражение в проведении ВНС.

Впервые масштабный народный форум состоялся в 1996 году, в очень непростой для Беларуси период. За почти 30-летнюю историю своего существования Всебелорусское народное собрание прошло путь от форумов пятилетия до закрепления в Конституции. Это был наш исторический выбор. Именно белорусы поддержали изменения в Конституцию, где деятельности ВНС посвящена отдельная глава.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси? Читайте здесь.

Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС-1

Всебелорусское народное собрание получило статус высшего представительного органа народовластия. В его составе высшие должностные лица, представители судейского корпуса, местной вертикали власти, парламентарии.

Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС-4

Люди, которые и без того каждый день принимают важные для страны решения. Но при формировании ВНС важно было обеспечить присутствие представителей самых разных кругов, чтобы понимать настроения людей. Среди тех, кто будет нести почетную миссию, есть промышленники, аграрии, педагоги, врачи, военные, ученые. У каждого за плечами богатый профессиональный и жизненный опыт.

350 делегатов представляют местные Советы депутатов, которые всегда на связи с людьми и могут обозначить вопросы, которые волнуют общество.

Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС-7

Еще 400 избирались от структур гражданского общества. Своих делегатов выдвинули «Белая Русь», Федерация профсоюзов, БРСМ, Белорусский союз женщин и объединение ветеранов. Кстати, самому младшему делегату 18 лет. А самому возрастному – 79. Это и есть преемственность поколений, на которой строится наша модель развития.

Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС-10

Сплав молодости и опыта – так можно охарактеризовать в целом состав ВНС. Бок о бок будут работать уже состоявшиеся профессионалы и молодежь, которой предстоит в будущем строить государство, продвигать инициативы и брать ответственность за страну.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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