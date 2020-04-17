Александр Лукашенко о заболеваемости среди врачей: «В шутку говорю – передайте им, что они наши доноры, поделятся кровью своей»

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.

В сложившейся непростой эпидситуации надежным щитом для белорусов стали медики. Врачи работают на передовой, не только с инфицированными COVID-19, но и с пациентами по другим заболеваниям. Сегодня врачи загружены больше других. Их защита и поддержка приоритет для государства – это не раз подчеркивал Президент. Поэтому сейчас предприятия перепрофилированы под производство средств защиты для медиков. И, конечно, предусмотрели финансовый эквивалент благодарности. От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Размер ежемесячных надбавок будет разниться в зависимости от специализации и места работы.