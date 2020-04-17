Александр Лукашенко о заболеваемости среди врачей: «В шутку говорю – передайте им, что они наши доноры, поделятся кровью своей»
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.
В сложившейся непростой эпидситуации надежным щитом для белорусов стали медики. Врачи работают на передовой, не только с инфицированными COVID-19, но и с пациентами по другим заболеваниям. Сегодня врачи загружены больше других. Их защита и поддержка приоритет для государства – это не раз подчеркивал Президент. Поэтому сейчас предприятия перепрофилированы под производство средств защиты для медиков. И, конечно, предусмотрели финансовый эквивалент благодарности.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас была небольшая проблема, по-моему, в Витебске. И на первых порах – тоже расхлябанность: в больницах тоже надо в перчатках, в масках любого человека принимать, обследовать. Они этим пренебрегли. По-моему, 10 или 11 врачей у нас сразу заболели. И я тогда, разозлившись, – мне тогда доложили – говорю: что ж мы делаем, врачи должны лечить, а мы сегодня врачей лечим. Поэтому сегодня врачи у нас защищены полностью. Все, кто заболел, живы, здоровы, уже работают. И я в шутку говорю – передайте им, что они наши доноры, поделятся кровью своей. Потому что говорят, что есть тесты (мы уже их закупили) – берешь из пальца кровь, анализируешь – если у тебя антитела, тогда мы делаем плазму и вводим больным людям, и они выздоравливают очень быстро. Китайцы нам подсказали такие методы, в Европе они уже применяют, ну и мы хотим.
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Но защищать надо. Главное – сохранить врача и обеспечить его защитой, начиная от маски и заканчивая очками, респираторами – всем, что необходимо. Поэтому в этом отношении у нас на данный момент ни по лекарствам, ни по другим вопросам нет проблем. Вот очень важно, конечно, чтобы меньше было гибели людей – это будет, это естественно: люди умирают, люди рождаются. И когда вот такая вот опасность, вирусные заболевания с разных сторон – это усиливает их болезни (особенно хронические). Обратите внимание, у кого сахарный диабет и излишний вес – это для нас очень большая проблема.
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