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Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?

17 апреля 2020 17:54
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Новости Беларуси. Строительство ФОКа университета культуры и искусств завершат в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?-1

Спорткомплекс на Рабкоровской начали возводить еще в далеком 2007-м. Здание попало в число долгостроев из-за проблем с финансированием. Последние два года здесь вновь закипела работа. Ремонт завершат к новому учебному году. Здесь будут спортивные залы с трибунами и тренажерами, сауна с бассейном, а также административный блок. В спорткомплексе можно будет не только укрепить здоровье, но и дать волю своему творчеству. Открытие центра станет подарком к 45-летию университета.

Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?-4

Дарья Кожемяко, проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Все мероприятия, которые организовываются в рамках учебного процесса по физической культуре, и творческие занятия кафедр университета проходят на арендуемых площадках. Поэтому возникла необходимость в подготовке и открытии нового спортивно-культурного центра. В настоящий момент закончены отделочные работы и проходит монтаж профессионального оборудования, звукового и светового.

Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?-7

# Строительство # общество # Дарья Кожемяко # Фотофакт

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