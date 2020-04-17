Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году. Что в нём будет?

Спорткомплекс на Рабкоровской начали возводить еще в далеком 2007-м. Здание попало в число долгостроев из-за проблем с финансированием. Последние два года здесь вновь закипела работа. Ремонт завершат к новому учебному году. Здесь будут спортивные залы с трибунами и тренажерами, сауна с бассейном, а также административный блок. В спорткомплексе можно будет не только укрепить здоровье, но и дать волю своему творчеству. Открытие центра станет подарком к 45-летию университета.