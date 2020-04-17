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Президент Беларуси о визите миссии ВОЗ: «Заключение одно – власть не врёт»

17 апреля 2020 17:15
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.   

Александр Лукашенко: «У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать» (читать далее).    

Президент Беларуси о визите миссии ВОЗ: «Заключение одно – власть не врёт»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
И вот тогда я выстроил систему – одни должны лечить, собирать информацию, другие (вместе с теми, кто лечит, прямо снизу у врачей) – информировать народ и прочее. И, тем не менее (может, и среди вас такие есть): «А, улада брэша». Власть врет, она скрывает факты. Тогда я главе Администрации говорю – зови сюда Всемирную организацию здравоохранения и специалистов, пусть приедут. А, поверьте, они же политизированы и очень сильно, и к нам они не питают чувств больших. А мне скрывать нечего – специалисты пусть приезжают и едут, куда захотят, – сами сформировали бригаду, приехали. «Мы хотим туда» – «Идите». Даже пошли в инфекционные больницы к больным. Оделись в эти бушлаты и пошли. Поэтому мне нечего было скрывать, идите, смотрите.

Президент Беларуси о визите миссии ВОЗ: «Заключение одно – власть не врёт»-4

Заключение одно – власть не врет. Все один в один. Ну а что толку, что ты будешь врать? Я как-то сказал: «Что, я этот вирус породил, что мне его надо как-то от вас прятать?» Это же не я породил. Да, у меня выстроена своя система борьбы с ним. Эта хорошая система или плохая мы посмотрим, когда психоз этот закончится. Вот мы потом и посмотрим. Но я сказал, что я не знаю, что политики будут говорить своим людям – тем, которых они загнали в дома, многоэтажки, и не выпускают из этих домов. Я не упрощаю – там, где надо, там надо.  

Президент Беларуси о визите миссии ВОЗ: «Заключение одно – власть не врёт»-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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