Жильё в Минске. Президент объяснил, как дальше будут застраивать город

Новости Беларуси. Несколько лет назад производство «Белгипса» решили модернизировать и перенести за кольцевую. На новой площадке сотрудники обживаются недавно, переехали в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на старых площадях готовы построить жилой квартал под ключ. Там получат арендные квартиры и работники предприятия.