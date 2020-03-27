Жильё в Минске. Президент объяснил, как дальше будут застраивать город
Новости Беларуси. Несколько лет назад производство «Белгипса» решили модернизировать и перенести за кольцевую. На новой площадке сотрудники обживаются недавно, переехали в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А на старых площадях готовы построить жилой квартал под ключ. Там получат арендные квартиры и работники предприятия.
Президент идею поддержал, но со строгими ограничениями – строить исключительно для людей. Тем более, застройщиков много, а превращать Минск в безразмерный город – не лучшая идея. Поэтому прежде всего площадки отдадут тем застройщикам, которые имеют свою строительную базу и деньги для возведения жилья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас жилье в Минске уже не проблема. И честно тебе скажу – публично – нам и не нужно столько строить в Минске жилья, ибо мы повторим опыт Москвы. Печальный опыт.
Я боюсь этого, чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон – вот в эти вот огромные конгломераты людей. Ну как тараканы люди.
Разве это жизнь? Поэтому для нас это не проблема. И желающих жилье строить очень много.