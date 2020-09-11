«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов

Новости Беларуси. Грибной сезон-2020 щедр на урожай. В лесах сейчас оживленно как никогда. Дело в том, что грибы для белорусов – это не только запасы на зиму, но и возможность неплохо заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько и как, знает Ирина Недобоева.

Начало осени, а значит, пора сменять пляжные локации на лесные. Соцсети буквально пестрят фото с трофеями грибников, и тихая охота в этом сезоне реально впечатляет.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Один грибочек беру, второй – примечаю, а третий – мерещится. Это я сейчас говорю про лисички. Настоящие пионеры грибной поры, они первыми появляются в лесу. И они же завершают сезон сбора.

Именно лисички, а точнее их высокая урожайность, не дают грибникам покоя этой осенью. Виктора Долгого сбором грибов увлекся еще в раннем детстве. Сначала ходил с отцом, потом своих детей приучал.

Виктор Долгий, грибник:

Политикой не интересуюсь. Посмотрю иногда по телевизору, что там в мире делается. А так в основном спокойно пройдусь после работы, успокою нервы. Приятно побыть в лесу, пообщаться с природой. Заработок за грибной сезон, говорит Виктор, может быть более чем приличным. Компьютер, телефон, телевизор. И это не предел.

Виктор Долгий:

В среднем можно зарабатывать в день, не напрягаясь, где-то рублей 80-100. А при желании зарабатывают некоторые и больше. Считайте, сколько дней в месяце. Потому что у нас начинается: сначала июль – черника, потом брусника. Сейчас лисички, идет клюква.

Кличевские леса одни из самых грибных и ягодных в области. Кроме местных, здесь много приезжих. В подтверждение – вереницы авто вдоль дорог. У заядлых грибников есть не только излюбленные места, но и свои приметы.

Иван Панасевич, житель деревни Усакино:

Если будет дождик, то будут и грибы, и заработок нам в карманчик. Это хорошо для нас. Брусника в этом году удачная. Где-то я уже на 1 000 белорусских сдал. Этот мой грибной улов получился с тихой охоты где-то за часа полтора, не больше. Я на мотоцикле приезжаю в лес и собираю по своим обходам, по своим деляночкам. Вот, нормальные грибочки.

Кроме стационарных заготовительных пунктов на окраинах леса много частников. И тут уже самим грибникам выбирать, где выгоднее и удобнее продать и заработать.

Василий Рабцевич, заместитель председателя Кличевского РайПО:

Сельский житель может себя обеспечить грибами и сам, потому что лес рядом. А наша задача – этой продукцией обеспечить город. Заготовкой у нас в районе занимаются приемо-заготовительные пункты и все магазины, которые расположены в сельской местности.