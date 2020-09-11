Прямой эфир

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов

11 сентября 2020 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Грибной сезон-2020 щедр на урожай. В лесах сейчас оживленно как никогда. Дело в том, что грибы для белорусов – это не только запасы на зиму, но и возможность неплохо заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько и как, знает Ирина Недобоева.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-1

Начало осени, а значит, пора сменять пляжные локации на лесные. Соцсети буквально пестрят фото с трофеями грибников, и тихая охота в этом сезоне реально впечатляет.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-4

Ирина Недобоева, корреспондент:
Один грибочек беру, второй примечаю, а третий мерещится. Это я сейчас говорю про лисички. Настоящие пионеры грибной поры, они первыми появляются в лесу. И они же завершают сезон сбора.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-7

Именно лисички, а точнее их высокая урожайность, не дают грибникам покоя этой осенью. Виктора Долгого сбором грибов увлекся еще в раннем детстве. Сначала ходил с отцом, потом своих детей приучал.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-10

Виктор Долгий, грибник:
Политикой не интересуюсь. Посмотрю иногда по телевизору, что там в мире делается. А так в основном спокойно пройдусь после работы, успокою нервы. Приятно побыть в лесу, пообщаться с природой.

Заработок за грибной сезон, говорит Виктор, может быть более чем приличным. Компьютер, телефон, телевизор. И это не предел.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-13

Виктор Долгий:
В среднем можно зарабатывать в день, не напрягаясь, где-то рублей 80-100. А при желании зарабатывают некоторые и больше. Считайте, сколько дней в месяце. Потому что у нас начинается: сначала июль – черника, потом брусника. Сейчас лисички, идет клюква.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-16

Кличевские леса одни из самых грибных и ягодных в области. Кроме местных, здесь много приезжих. В подтверждение – вереницы авто вдоль дорог. У заядлых грибников есть не только излюбленные места, но и свои приметы.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-19

Иван Панасевич, житель деревни Усакино:
Если будет дождик, то будут и грибы, и заработок нам в карманчик. Это хорошо для нас. Брусника в этом году удачная. Где-то я уже на 1 000 белорусских сдал. Этот мой грибной улов получился с тихой охоты где-то за часа полтора, не больше. Я на мотоцикле приезжаю в лес и собираю по своим обходам, по своим деляночкам. Вот, нормальные грибочки.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-22

Кроме стационарных заготовительных пунктов на окраинах леса много частников. И тут уже самим грибникам выбирать, где выгоднее и удобнее продать и заработать.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-25

Василий Рабцевич, заместитель председателя Кличевского РайПО:
Сельский житель может себя обеспечить грибами и сам, потому что лес рядом. А наша задача – этой продукцией обеспечить город. Заготовкой у нас в районе занимаются приемо-заготовительные пункты и все магазины, которые расположены в сельской местности.

«При желании и больше». Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на сборе грибов-28

Лисички, белые грибы, опята и грузди. В этом сезоне в заготовительных пунктах по всей Беларуси приняли больше полусотни тонн грибов, а это уже на 10 % больше в сравнении с 2019 годом. И сезон еще не закрыт.

# Грибы # общество # Ирина Недобоева # Виктор Долгий # Иван Панасевич # Василий Рабцевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: флаг ведь ни в чём не виноват, что у него такие цвета
11 сентября 2020 18:23

Александр Лукашенко: флаг ведь ни в чём не виноват, что у него такие цвета

Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция
11 сентября 2020 17:07

Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция

«О чём попрошу граждан?» Заместитель генпрокурора рассказывает, что считается нанесением ущерба и какое за это следует наказание
11 сентября 2020 16:50

«О чём попрошу граждан?» Заместитель генпрокурора рассказывает, что считается нанесением ущерба и какое за это следует наказание