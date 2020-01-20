«Они знают жизнь армии не понаслышке». Президент Беларуси о новых должностях Равкова, Хренина и Вольфовича

Новости Беларуси. 20 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства принял ряд решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности. На этом посту он сменит Станислава Зася, перешедшего в ОДКБ. Александр Лукашенко отметил отметил, что госсекретариат Совета безопасности – это орган, который помогает ему работать с силовым блоком. На посту руководителя нужен был опытный человек. Военное ведомство возглавил генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генштаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым замом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я внимательно изучал их биографии: параллельно они прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле», там, внизу. Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. У Вольфовича в последнее время прекрасный опыт работы в Генеральном штабе, да и все отзываются о нем, как об очень хорошем практике. Поэтому я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная.