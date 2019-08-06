Александр Лукашенко: Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки

Новости Беларуси. Совсем скоро в Минске появятся еще несколько объектов, на этот раз спортивных, которые подтверждают крепкую белорусско-китайскую дружбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2023 году в нашей столице построят Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Эти арены «под ключ» возведут за счет безвозмездной помощи Китая. Проекты масштабные и амбициозные: их уже называют визитной карточкой Поднебесной в Европе, а реализацию обсуждают на самом высоком уроне. Как подчеркнул Александр Лукашенко, важно построить бассейн и стадион в самые короткие сроки и по международным стандартам. Первые соревнования там пройдут уже в 2023 году. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит в видеоматериале.

Апрель 2019 года, Пекин. Церемония подписания двусторонних документов завершилась еще одной яркой составляющей. Си Цзиньпин продемонстрировал Александру Лукашенко макеты Национального футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона хотела подарить Беларуси. Хоть сама идея о строительстве стадиона и бассейна впервые была озвучена еще в 2016 году, внешний вид новинок оставался настоящей загадкой. И вот планы и договоренности начали шаг за шагом воплощаться в жизнь.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Территории под строительство спортивных объектов выбраны давно. В июне 2018 года Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Футбольная арена появится возле столичного стадиона «Трактор» на улице Ванеева, а бассейн международного класса – на Кальварийской вместо типографии «Красная звезда». Это будет так называемое строительство под ключ, да еще с китайским колоритом. По крайней мере, этого хочет и белорусская сторона.

Объекты и для Китая, и для Беларуси значат многое. Это будет визитная карточка Поднебесной в Европе. Неудивительно, что Александр Лукашенко буквально сразу подчеркнул: построить и бассейн, и стадион нужно в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам. Никакой волокиты быть не должно. Иными словами, отнестись нужно по-хозяйски.

Кстати, генеральным подрядчиком определена будет китайская компания. Выберет ее по итогам конкурса Министерство коммерции Китая. Наши строительные организации будут привлекаться в качестве субподрядчиков, да и белорусские стройматериалы используют максимально. Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером» Китай для Беларуси – партнер давний и проверенный. Занимает третью строчку по объему товарооборота. В 2018 году наторговали более чем на 3,5 миллиарда долларов – рост как минимум на 17 %. Конечно, связывают страны и важные двусторонние проекты. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», завод «Белджи», жилые и гостиничные комплексы – перечислять можно долго. Новые спортивные объекты станут действительно знаковыми. Китай на них выделит 235 миллионов долларов.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

С 2007 года мы начали работать с Китайской Народной Республикой по освоению средств международной технической помощи. По сути это безвозмездные ресурсы, которые выделяются Беларуси. На горизонте двенадцати лет у нас есть 8 завершенных проектов на 125 миллионов долларов. И сегодня в работе, акцептованные суммы на 95 миллионов. То есть суммарно за 12 лет мы обеспечили выборку общей китайской техпомощи на 225 миллионов долларов. По двум нашим будущим знаковым спортивным объектам сегодня китайской стороной зарезервировано 235 миллионов. Это чтобы понять масштабы и сопоставить: за 12 лет практически идентичная сумма, которая будет использована на двух объектах. Суммарно это полмиллиарда долларов.

Современный стадион рассчитан на 33 тысячи мест. Общая площадь застройки составляет примерно 48 тысяч квадратных метров – это навес, трибуны, помещения для зрителей, спортсменов, СМИ, для соревнований и администрации, подземная стоянка, игровая зона. В конструкции трибун предусмотрели еще и выдвижную сцену для проведения концертов. Одним словом, будет все и даже больше. При этом управлять современными технологиями будем с помощью интернета.

Подготовку площадки возле стадиона «Трактор» под строительство начали еще зимой. Планируется, что именно на новом объекте будет проводить домашние матчи сборная Беларуси. А еще он сможет претендовать на высокую оценку в четыре звезды от УЕФА – как у Camp Nou в Барселоне, Old Trafford в Манчестере, у Олимпийского стадиона в Лондоне или «Борисов-Арены» и реконструированного «Динамо». Международные технические требования будут соблюдены полностью, причем, касается это двух объектов.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Технико-экономическая помощь Китая, генеральным подрядчиком будет китайская организация, проектировщики – китайские организации, которые предложили эксклюзивное решение, в мире таких строительных и функциональных решений еще нет. Строиться объекты будут по международным стандартам, утвержденным и согласованным соответствующими федерациями: FIFA и FINA.

К возведению бассейна тоже все готово. Типография «Красная звезда» переехала. Займет спортобъект 40 тысяч квадратных метров, рассчитан будет на 6000 мест. По задумке архитекторов получится эффектным: ломаные линии, масштабная площадь остекления, яркие элементы интерьера в национальном стиле. Не забудут, конечно, про парковки. Удивлять также будут площадью с фонтаном и площадкой для скейтбординга и огромной коммерческой зоной с детскими центрами, магазинами, СПА-центром.

Сейчас решить нужно разве что проблемы с грунтом, отметил Президент. Ну и начинать планировать будущие спортивные старты, в том числе международные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бассейн и стадион будут построены к 2023 году. Это не за горами, и уже сегодня необходимо планировать и прорабатывать проведение соответствующих международных соревнований высшего уровня на этих объектах. Кстати, это будет подстегивать строителей и всех начальников вовремя закончить эти стройки. Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны. Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов. Футбол – это народный вид спорта, номер один в нашей стране. Им занимаются больше всего людей, начиная от маленькой деревеньки и заканчивая столицей. Не иметь стадиона – футбольного стадиона, чисто футбольного, национального, где будут выступать национальные сборные, где будут играть лучшие наши клубы, где будут проводиться матчи международного уровня – это негоже. Надо иметь такой стадион. Ну и плавательный бассейн. Надо понимать, что плавание – это медалеемкий вид. На Олимпийских играх, наверное, легкая атлетика и плавание имеют больше всего комплектов наград, разыгрываются.