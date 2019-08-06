«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

Новости Беларуси. Белорусское посольство в Китае вручило пять ценных картин художников из Поднебесной нескольким учреждениям здравоохранения в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За последние полгода сотрудничество центрального региона и Китая заметно улучшилось. И не только в социальной и гуманитарной сферах, а в первую очередь в экономике. Товарооборот составил более 1,5 миллиарда рублей, прирост более 36 %. Важно отметить, что экспорт увеличивается быстрее импорта.

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:

Начала активно поставляться молочная продукция, мясная, и традиционно на китайский рынок калийные удобрения. Мы активно участвуем во всевозможных выставках, ярмарках, которые есть в Китае. В конце августа также посетим.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:

Каждый посол собирал-собирал, и вот в итоге мы приняли такое решение с учетом активности Минской области, с учетом Года малой родины. Передали контейнерным поездом эти картины.