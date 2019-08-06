Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»

Новости Беларуси. Национальный футбольный стадион и бассейн будут построены по международным стандартам к 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовку к возведению этих спортивных объектов 6 августа обсуждали во Дворце Независимости.

Арены расположатся в Минске и будут построены за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая «под ключ». Партнёры готовы начать работы в первой половине 2020 года. Александр Лукашенко поставил задачу ускорить подготовку стройплощадок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в свое время попросил президента Китая Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов. Надо сказать, что я обращался, и не только я, не только к КНР, но и другим странам. Но там денег не нашлось или желания. А Китайская Народная Республика и ее руководитель отозвались. Подчеркну – строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем.

Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам. Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев. Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то что с советских времен, до революции еще по некоторым из них строили. Об этом я уже предупреждал и министра, и премьер-министра, что должны быть введены европейские стандарты. Оставить надо только там, где мы видим, что наши стандарты не хуже. Но здесь мы будем строить по международным стандартам.

Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года. Готова и начнет, Николай Геннадьевич (заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков – прим. ред). В наших же интересах обеспечить безупречное выполнение договоренностей с китайской стороной. Поэтому я и говорю: начнет. Потому что это зависит сегодня только от нас.

Макеты стадиона и бассейна Си Цзиньпин продемонстрировал белорусскому лидеру во время визита Александра Лукашенко в Китай в апреле. Футбольный манеж, рассчитанный на 33 тысячи зрителей, будет соответствовать стандартам ФИФА. Оригинальное архитектурное решение, современная начинка. Общая площадь застройки составит примерно 48 тысяч квадратных метров. Что касается плавательного бассейна – он будет вмещать порядка 6 тысяч человек и отвечать всем требованиям международной федерации плавания.