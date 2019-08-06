Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

Новости Беларуси. Криминальный пазл повышенной сложности собрал судэксперт из Гомеля. На то, чтобы сложить воедино документы, изорванные мошенниками на две тысячи мелких частей, ушел целый месяц скрупулезной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе трасологической экспертизы целого по частям – именно так называется процедура – сотни фрагментов накладных, перемешанных в хаотичном порядке, превратились в неоспоримую доказательную базу.

Руслан Рог, старший эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Сложность заключалась в том, что множество объектов были одинаковыми по цвету, по цветовой гамме, имели какие-то буквенные реквизиты одинаковые, цифровые. Экспертиза была выполнена, даны ответы на поставленные вопросы. Заключение эксперта легло в основу обвинения.