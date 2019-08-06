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Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

06 августа 2019 17:55
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Новости Беларуси. Криминальный пазл повышенной сложности собрал судэксперт из Гомеля. На то, чтобы сложить воедино документы, изорванные мошенниками на две тысячи мелких частей, ушел целый месяц скрупулезной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей-1

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей-3

В ходе трасологической экспертизы целого по частям – именно так называется процедура – сотни фрагментов накладных, перемешанных в хаотичном порядке, превратились в неоспоримую доказательную базу.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей-6

Руслан Рог, старший эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Сложность заключалась в том, что множество объектов были одинаковыми по цвету, по цветовой гамме, имели какие-то буквенные реквизиты одинаковые, цифровые. Экспертиза была выполнена, даны ответы на поставленные вопросы. Заключение эксперта легло в основу обвинения.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей-9

Экспертиза позволила установить основные обстоятельства по делу работников одного из предприятий региона. Заключение эксперта стало ключевым и неопровержимым доказательством.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей-12

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей-14

# Судебная экспертиза # общество # Руслан Рог # Фотофакт

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