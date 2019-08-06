В самолётах будут продавать товары из дьюти-фри

Новости Беларуси. В самолетах разрешили продавать товары из дьюти-фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента определен порядок беспошлинной торговли на бортах воздушных судов, в том числе алкоголя и сигарет.

Ранее открывать магазины дьюти-фри на въезде в Беларусь разрешили в автодорожных пунктах пропуска. Первый открылся в «Берестовице». Магазин запустили в качестве эксперимента: беспошлинно приобретать товары могут те, кто въезжает на территорию ЕАЭС.