Александр Лукашенко: Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Чтобы не было подобных разборок

Новости Беларуси. Сегодняшний день во Дворце Независимости стал, с одной стороны, ответом на текущие кадровые вопросы. С другой, моментом, когда управленческая вертикаль Беларуси из первых уст услышала главные требования по организации работы на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент прокомментировал свои жесткие заявления, сделанные в поездке в Могилевскую область. Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно» В основе всего должны лежать – дисциплина и порядок. Вот эти две максимы своего рода драйверы для выстраивания работы. Как будет происходить, если ни первого, ни второго не будет – глава государства дал четко понять. Какую бы высокую должность не занимал не справляющийся чиновник. Вот чтобы такого не происходило, Александр Лукашенко напоминает простые истины: исполнительность человека славит, порядок ведет к совершенству, а беспорядок живет своей неконтролируемой жизнью.



Анастасия Иванникова – о кадровом дне во Дворце Независимости.

Яркое, красочное и поистине захватывающее зрелище. В чистом и красивом городе. Городе в центре Европы. Это те слова, которые уж точно бы стали наивысшей похвалой предстоящих Европейских игр. Уже совсем скоро Беларусь начнет писать настоящую спортивную историю. 50 стран, 15 видов спорта, 23 дисциплины, более 4000 спортсменов, 18 тысяч аккредитованных участников и 199 победных комплектов. Арифметика II Европейских игр нешуточная. Собственно, такая же и подготовка. Минск готовится вовсю. «Обрастает» новыми объектами. Но есть и другое, о чем нельзя забывать. Дисциплина и наведения порядка. Эти слова во Дворце Независимости 28 марта звучали не раз. Первоочередные задачи, которые стоят перед каждым из новых руководителей. И контроль в этой связи будет жестким.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы получили очень хороший имидж столицы. Не только минчане, но и приезжие хорошо отзываются о Минске. Говорят о том, что приятно побывать в столице Беларуси. Город чистый, ухоженный, убранный. Все необходимое для жизни есть. Но на этом останавливаться нельзя. И не только потому, что мы примем два серьезных мероприятия спортивных в 2019 году – Европейскую Олимпиаду и соревнования по легкой атлетике между Соединенными Штатами Америки и Европы. Более того, еще и Сбербанк России, Беларуси хотят провести здесь олимпиаду свою. Минск от этого должен получить выгоду финансовую и экономическую. Но для этого надо создать хорошие условия.

Вы будете возглавлять районы в Минске, которые будут в эпицентре всех этих массовых мероприятий. Но еще у нас и 75-летие окончания Второй мировой войны. Да и просто Минск нужно сделать удобным и комфортным городом для проживания людей. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего, чтобы не было подобных разборок, как это произошло недавно на Могилевщине. Новые руководители с сегодняшнего дня в четырех Минских районах. Сергей Масляк – в Заводском, Геннадий Люботынский – в Октябрьском, Валерий Вороницкий – в Партизанском, Сергей Шкруднев – во Фрунзенском. Одним словом, районы столицы в инициативных руках.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Первое – это выполнение экономических показателей, работа предприятий Партизанского района. Это самый промышленный район Минска, занимает удельный вес – 23 % от объемов промышленного производства. Также будем активно работать для того, чтобы Партизанский район и в целом город Минск для людей.

Дисциплина и наведение порядка. Уж очень часто последнее время приходится напоминать про эти задачи номер один. Руководители вроде бы их и знают, но почему тогда случаи с вопиющей бесхозяйственностью все равно встречаются в наших хозяйствах. Картина, которую наш Президент, увидел в молочно-товарном комплексе «Слижи» уже стала притчей во языцах. Нарушение технологических процессов, плохие условия содержания животных, беспорядок. На мехдворе – неработающая техника, в ангарах – груды сломанного оборудования.

Реальная картина, которую и Президент, и работники хозяйства, и журналисты видели своими глазами. Как следствие, громкие отставки. Но почему-то некоторые СМИ не поверили в такие очевидные вещи и даже попытались оправдать виновных, сместить акценты. Но разве могут быть какие-то оправдания такой работе в хозяйстве «спустя рукава»? Никогда! И Александр Лукашенко 28 марта это еще раз подчеркнул. Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно» Одним словом, порядок во всем Минске – зона отвественности районных руководителей. И здесь многое будет значить личный пример. Пример, который они покажут жителям конкретного района и даже дома.