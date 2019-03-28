Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно»

Новости Беларуси. Требования Президента к руководителям хорошо известны. Среди основных – дисциплина и порядок. За них Александр Лукашенко всегда спрашивает жестко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область В связи с этим глава государства вспомнил кадровые решения, принятые во время рабочей поездки в Могилевскую область. Причина громких отставок – систематическое игнорирование возложенных на руководителей функций. Дело не только в конкретном хозяйстве агрохолдинга «Купаловское», но беспорядок и нарушение технологий там стали последней каплей.

В отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбудили уголовное дело Александр Лукашенко сам известен как опытный аграрий, и в ответ на попытку некоторых СМИ оправдать виновников еще раз обратил внимание на важность дисциплины и соблюдения технологий в сельском хозяйстве. Страна потратила достаточно средств, чтобы вывести аграрную отрасль на столь высокий уровень, и потому попустительство здесь недопустимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать акценты – чуть ли не Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил и разогнал всех. Лукашенко не настолько глуп, как некоторые полагают. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. Губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу. И в том числе на руководителей республиканского звена. Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарный комплекс. И эти коровы не должны около 5000 килограмм молока давать в год. Это тоже неплохой удой на этом комплексе, но это не для этих коров. Ну а технология содержания – отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь – в навозную жижу или в сухое место, где солома свеженькая и так далее.

Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда. Если корове предложить жижу, навоз или сухое место, никогда корова не ляжет в жижу. Она выберет сухое место. Она не такая глупая, как некоторые, которые там работают. Александр Лукашенко возмущён содержанием коров на ферме в Шкловском районе Это я реагирую на то, что я уже прочитал после этих событий. И самое главное – это безответственность. Это была заброшенная ферма. Когда-то там начали строить этот комплекс, потом бросили. Мы с шапкой походили по стране, собрали деньги и построили этот комплекс. Я контролировал его строительство. Вместо захудалой фермы, как я уже сказал, свезли туда, самое породистое стадо создали. Все по технологии выстроили. Оказывается, у них соломы не хватило! До сих в Волках на поле солома валяется, а большую часть запахали, потому что не смогли собрать, не организовали людей. Вот и проблема.

Отчего это? Люди не научились быть благодарными. Им просто не сказали, что это за счет всей страны вам построили комплекс. Что вам создали самые лучшие условия для того, чтобы заработать хорошую заработную плату. Для того, чтобы вы имели работу, потому что это одно из самых глухих хозяйств в стране. В глухомани находится, но там хорошие земли. И обратите внимание: это хозяйство, которое принадлежало вчера частнику. Значит, все мы болеем – и частники, и кооперативные предприятия, и государственные – одной болезнью. Не надо молиться на частника и думать, что все ему с неба свалится, и он там порядок наведет идеальный. Должна быть повседневная кропотливая работа. А в таких хозяйствах должна быть железная дисциплина.